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Из-за конфликта на уроке физкультуры 14-летний парень оказался в больнице. Сверстник ударил его ногой по голове

Об этом сообщает Полиция Ровенской области, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, это произошло 5 февраля. В одном из лицеев Ровно на уроке физкультуры произошел конфликт между тремя одноклассниками. Ссора переросла в толкотню. В результате 14-летнему парню сверстник нанес удар ногой в область головы.

Пострадавший обратился в школьную медсестру. Впоследствии подростка госпитализировали. Его мать обратилась в полицию.

"Кроме того вчера, в больницу с ушибом челюсти обратился 14-летний ученик еще одного лицея Ровно. По его словам травму нанесли двое одноклассников. Отец парня написал встречное заявление: претензий по данному факту ни к кому нет", - поделились правоохранители.

Напомним, в Киеве жестоко избили подростка. В соцсетях стали распространяться видео, где группа подростков в масках бьет парня ногами, руками и цепями. По предварительным данным, они познакомились с потерпевшим в интернете, притворившись девушкой. Когда подросток пришел на "первое свидание" – на него напали. Полиция выясняет происшествия.