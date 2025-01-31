В известном университете Киева разгорелся скандал: преподавателя обвинили в притязаниях

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Как передает RegioNews, об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Киеве.

О возможных отношениях в коллективе университета полицейским стало известно из социальных сетей. Никаких заявлений от лиц, пострадавших от действий преподавателя, в полицию пока не поступало.

Сотрудники полиции во взаимодействии с администрацией вуза устанавливают обстоятельства, распространенные в СМИ, и всех лиц, причастных к указанным событиям. По завершению проверки будет решен вопрос о правовой квалификации", - говорится в сообщении.

Ранее в анонимном видео девушка, назвавшаяся студенткой Киевского национального университета имени Ивана Карпенко-Карого, обвинила в сексуальных домогательствах преподавателя вуза.

Как сообщалось, профессор вуза из Полтавы организовал схему уклонения от мобилизации. По данным полиции, мужчина "торговал" справками о непригодности военнообязанных к военной службе по состоянию здоровья