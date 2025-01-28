Ночью ПВО сбила 65 российских "шахедов" и беспилотников-имитаторов

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 28 января российские войска выпустили по Украине 100 беспилотников разных типов. Силы ПВО сбили 65 дронов, еще 28 — локационно потеряны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Оккупанты запустили ударные БпЛА типа "Shahed" и беспилотники-имитаторы по направлениям - Чауда (ТОТ Крыма), Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ.

Известно, что на 09:30 подтверждены убытки 65 "шахедов" и беспилотников других типов в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

"28 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий), два из них вылетели в направлении россии и Беларуси", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ночной вражеской атаки повреждены учреждения, промышленные предприятия, хозяйственные постройки, частные и многоквартирные дома в Николаевской, Днепропетровской, Киевской, Черкасской, Сумской и Хмельницкой областях.

Один беспилотник еще находился в воздухе, по нему работала ПВО.

По предварительным данным, в результате вражеской атаки повреждены здания частных предприятий, инфраструктурных объектов, многоквартирные и частные дома, автотранспорт. Информация о жертвах не поступала, пострадавшим оказывали необходимую помощь.

Напомним, в результате ночной атаки вражеских беспилотников на энергообъект в Черкасской области обесточены 72 населенных пункта. Восстановительные работы продолжаются.