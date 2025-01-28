В Киеве произошел пожар на СТО: горели авто
Пожар возник 27 января около 16:40 в Голосеевском районе столицы
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
На Моторном переулке на станции технического обслуживания загорелись автомобили. Спасатели потушили пожар на площади 50 кв. м.
После ликвидации пожара к медикам "скорой" обратился сотрудник СТО, предварительно, с ожогами рук.
На месте работали 13 спасателей, привлекались 3 единицы спецтехники.
Причину возгорания устанавливают правоохранители.
Напомним, 19 января в Ровенской области сгорела старинная деревянная церковь. Огонь уничтожил здание церкви, построенное еще в 1877 году.
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