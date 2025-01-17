Силы обороны поразили радиолокационную технику россиян в Белгородской области

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Днем 16 января подразделения ракетных войск вместе с другими составляющими Сил обороны нанесли точные удары по военным целям на территории Белгородской области РФ

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает RegioNews.

"В частности, атакованы позиции зенитного ракетного дивизиона 568 зенитного ракетного полка оккупационной армии РФ. Зафиксировано прекращение функционирования радиолокационной станции 92Н6 зенитного ракетного комплекса С-400, что свидетельствует об успешном поражении цели", – говорится в сообщении.

Также наши ракетчики удачно отработали и по позициям радиолокационной роты радиотехнического батальона 336 радиотехнического полка российских захватчиков. Подтверждены повреждения техники и оборудования этого подразделения.

Напомним, в ночь на 16 января Силы обороны Украины успешно поразили нефтебазу "Лискинская" в Воронежской области России.