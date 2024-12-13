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В Киеве разоблачили дельцов, наладивших продажу поддельных сигарет известных брендов без акцизных марок

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.

Контрафактные сигареты реализовывали через сеть розничных торговых точек.

Во время обысков правоохранители изъяли около 400 тысяч пачек сигарет, 5 автомобилей, которые использовали для перевозки продукции, и деньги, полученные незаконным путем.

Общая ориентировочная стоимость изъятого имущества превышает 50 млн грн.

Сейчас идет расследование, в ходе которого правоохранители устанавливают всех причастных к схеме и происхождению поддельной продукции.

Напомним, ранее в лесу на Киевщине обнаружили подпольный цех по производству сигарет. Правоохранители провели 19 обысков.