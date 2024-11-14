Тищенко требует отвода судьи из-за подозрений в "кумовстве"

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Народный депутат Николай Тищенко во время судебного заседания попросил об отводе судьи, рассматривающего дело

Свою просьбу Тищенко обосновал тем, что в сети распространяют информацию о якобы его родственных связях с судьей, передает RegioNews.

По словам Тищенко, появилась информация, будто судья является кумом нардепа. Он подчеркнул, что эта информация абсурдна, хотя заметил, что сам он не против "кумовства" с представителем Фемиды.

При этом ни адвокат, ни сам политик не смогли назвать конкретный источник, где они увидели информацию, на основе которой требуют отвода судьи.

Напомним, 13 ноября, в сети появилось фото народного депутата Николая Тищенко, фигурирующего в уголовном производстве и находящегося под круглосуточным домашним арестом. Нардеп объяснил, что находится на улице, поскольку идет в суд.

Как известно, 12 ноября, Киевский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения для народного депутата Николая Тищенко. Нардеп останется под домашним круглосуточным арестом.

25 июня правоохранители сообщили о подозрении Николаю Тищенко по факту нападения его охраны на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия "Сына" Павлова.