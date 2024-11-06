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Авария произошла 4 ноября в Броварах. В результате ДТП травмы получил малолетний ребенок

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киевской области, передает RegioNews.

Следователи установили, что при движении у прицепа легкового автомобиля Ford оторвалось колесо. После этого шина выкатилась на тротуар и зацепила 4-летнюю девочку, гулявшую с мамой.

"Неравнодушные граждане помогли доставить пострадавшую вместе с матерью в больницу. В настоящее время девочка находится под наблюдением врачей, ее жизни и здоровью ничего не угрожает", – говорится в сообщении.

Следователи начали досудебное расследование.

Напомним, в Днепре, на улице Симиренко, напротив гимназии водитель сбил трех школьников, один ребенок погиб.