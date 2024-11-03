В Киеве мужчина обнаружил обломок ракеты во время прогулки

фото: полиция

Житель Киева во время прогулки в лесу в Святошинском районе города обнаружил обломок ракеты

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на патрульную полицию Киева.

Обращение об опасной находке было получено на линию 112. Мужчина сообщил, что во время прогулки в лесу в Святошинском районе обнаружил предмет, похожий на поврежденную часть ракеты.

Патрульные прибыли на место, огородили место, где находился опасный предмет, и вызвали следователей и взрывотехников.

Полицейские также напоминают, что при обнаружении взрывоопасных предметов ни в коем случае нельзя касаться их. Также нужно вызвать спасательные службы.

Напомним, на днях взрывотехники обнаружили в Черниговской области остатки сбитой вражеской ракеты Х-59 с кассетной боевой частью.