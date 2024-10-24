В Одесской области мужчина пытался за 10 000 долларов подкупить пограничника для переправки уклонистов
Правоохранители задержали жителя Одесщины, пытавшегося подкупить пограничника
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
За 10 тысяч долларов 43-летний делец планировал решить вопрос с пограничником, чтобы незаконно переправить в Приднестровский регион Молдовы двух мужчин призывного возраста. За вознаграждение чиновник ГПСУ должен был предоставить информацию о местонахождении пограничных нарядов.
Организатор предоставил пограничнику задаток – 2 тысячи долларов, чтобы сделка состоялась. Однако попытка подкупа оказалась тщетной.
Пограничник сразу же сообщил сотрудникам внутренней безопасности ведомства о предложении взятки.
Делка задержали в одном из населенных пунктов Раздельнянского района, во время переправки двух своих клиентов на территорию сопредельной страны. Как выяснилось, за эту услугу мужчины должны заплатить по 6 тысяч долларов каждый в случае удачного соглашения.
Фигуранту объявили о подозрении, его взяли под стражу с правом внесения залога более чем в 180 тысяч гривен.
В отношении мужчин, планировавших незаконно пересечь границу, составленные админпротоколы, дела направлены в суд.
Напомним, ранее на Волыни разоблачили дельцов, которые за 7-12 тысяч долларов "списывали" мужчин с военного учета.