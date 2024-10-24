В Одесской области мужчина пытался за 10 000 долларов подкупить пограничника для переправки уклонистов

фото: ГПСУ

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

За 10 тысяч долларов 43-летний делец планировал решить вопрос с пограничником, чтобы незаконно переправить в Приднестровский регион Молдовы двух мужчин призывного возраста. За вознаграждение чиновник ГПСУ должен был предоставить информацию о местонахождении пограничных нарядов.

Организатор предоставил пограничнику задаток – 2 тысячи долларов, чтобы сделка состоялась. Однако попытка подкупа оказалась тщетной.

Пограничник сразу же сообщил сотрудникам внутренней безопасности ведомства о предложении взятки.

Делка задержали в одном из населенных пунктов Раздельнянского района, во время переправки двух своих клиентов на территорию сопредельной страны. Как выяснилось, за эту услугу мужчины должны заплатить по 6 тысяч долларов каждый в случае удачного соглашения.

Фигуранту объявили о подозрении, его взяли под стражу с правом внесения залога более чем в 180 тысяч гривен.

В отношении мужчин, планировавших незаконно пересечь границу, составленные админпротоколы, дела направлены в суд.

Напомним, ранее на Волыни разоблачили дельцов, которые за 7-12 тысяч долларов "списывали" мужчин с военного учета.