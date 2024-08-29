В Киеве задержали российских агентов, организовавших "наблюдательные пункты" в съемных квартирах, чтобы корректировать обстрелы

фото: СБУ

Контрразведка СБУ сорвала новую попытку россиян создать собственные агентурные центры в Киеве, Полтаве и Чернигове

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Службу безопасности.

В столице задержали старшего агента (резидент) главного управления Генштаба ВС РФ (более известный как ГРУ) и одного из его приспешников. Злоумышленниками оказались два жителя Киевщины, которые за деньги начали работать на российскую спецслужбу.

По указанию оккупантов фигуранты корректировали ракетно-дроновые атаки РФ и готовили поджоги электроподстанций и служебных авто ВСУ.

Для выполнения задач злоумышленники обустроили наблюдательный пункт в съемной квартире киевской многоэтажки с панорамой на потенциальные цели – объекты критической инфраструктуры. В этом доме агенты установили видеокамеры с программой удаленного доступа, позволявшей ГРУ следить за улицами Киева в режиме онлайн.

Таким образом, враг надеялся зафиксировать последствия воздушных ударов по городу и выявить огневые позиции ПВО для корректировки новых атак.

С аналогичной задачей диверсионная группа выезжала в Полтаву и Чернигов. Там они сначала проводили доразведку вблизи энергообъектов, а затем планировали создать собственные ячейки в обоих городах.

Для этого пытались вербовать местных жителей, искавших "легкие деньги". Подходящие объявления фигуранты размещали в профильных Телеграмм-каналах, подконтрольных спецслужбе РФ.

Еще одной задачей для новых участников российской агентуры были поджоги служебных автомобилей сотрудников ТЦК и силовых трансформаторов в трех регионах Украины.

СБУ заблаговременно разоблачила организатора агентурной сети и его приспешника и задержала их.

Во время обысков у фигурантов изъяли видеоустройства, телефоны и сим-карты с поличным в пользу РФ.

Обеим задержанным сообщили о подозрении. Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Одессе военная контрразведка СБУ разоблачила агента ФСБ, который шпионил за Силами обороны и корректировал воздушные атаки на город. Задержанному грозит пожизненное заключение.