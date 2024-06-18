фото: t.me/k_dvizh

Вечером, 18 июня, в Голосеевском парке в Киеве люди застряли на смотровом колесе. Аттракцион остановился из-за отключения света

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Отмечается, что при работе смотрового колеса пропал свет.

Других подробностей инцидента на данный момент нет.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине отключать свет по графикам в среду, 19 июня, будут в течение всех суток.

Также в ДТЭК сообщили, что в три раза сократили количество домов Киева , которым не отключают свет во время действия графиков.