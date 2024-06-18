Отключения света 19 июня: графики будут действовать на протяжении всех суток

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В Украине отключать свет по графикам в среду, 19 июня, будут в течение всех суток

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Укрэнерго".

"Завтра, 19 июня, все облэнерго будут применять графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей с 00:00 до 24:00", - говорится в сообщении.

Как объяснили в "Укрэнерго", причина круглосуточных ограничений - прогнозируемый рост потребления из-за более жаркой погоды.

При этом энергопитание объектов критической инфраструктуры, которые выполняют функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров планирует существенно сократить перечень потребителей, не отключаемых от электроэнергии, что позволит сократить продолжительность отключений для других.