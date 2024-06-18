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Энергетическая компания ДТЭК в три раза сократила количество домов Киева, которым не отключают свет во время действия графиков

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

"В столице втрое уменьшилось количество многоэтажек, которые подключены к линиям критической инфраструктуры и не отключаются во время действия графиков", - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что в октябре 2022 г. таких домов было 1497 или 12% от общего количества. Сейчас их всего 510 или 4%.

"Продолжаем совместную работу с местными властями, чтобы отключения были максимально справедливыми для всех", - добавили в ДТЭК.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине отключать свет по графикам в среду, 19 июня, будут в течение всех суток.