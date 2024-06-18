фото: полиция

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

На улице В. Ярмолы к припаркованному на улице авто, в котором находился мужчина с женой, подошел неизвестный и выстрелил в мужчину, после чего скрылся. Женщина ранения не получила.

"На месте происшествия работают все службы, решается вопрос предоставления правовой квалификации, принимаются меры по установлению и задержанию нападающего", – отметили в полиции.

Напомним, утром 11 июня в центре Запорожья было совершено убийство. Злоумышленник произвел четыре выстрела в чиновника городского совета Максима Денщика. Полицейские показали, как выглядел убийца, его поиски продолжаются.

Расследование резонансного убийства находится на особом контроле Запорожской ОВА.