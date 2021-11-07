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07 ноября 2021, 12:56 229

В Киеве установили около 400 новых дорожных знаков

07 ноября 2021, 12:56 229
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Фото из открытых источников
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В столице установили около 400 новых дорожных знаков

Как пишет RegioNews, об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов.

Он отметил, что на период от 1 ноября к 1 апреля на 55 улицах города КП "Центр организации дорожного движения" установило дорожные знаки 3.2 "Движение механических транспортных средств запрещено" с табличками 7.12 "Гололед".

"Во время гололеда в зоне действия соответствующего знака движение транспортных средств будет запрещено. Однако, согласно Правилам дорожного движения, это не касается маршрутных автобусов, троллейбусов и такси, движущиеся по установленным маршрутам и имеют определенные остановки. Также этот запрет не распространяется на автомобили водителей с инвалидностью и лиц, перевозящих таких пассажиров", - сказал заместитель председателя КГГА.

КМДАКак добавил заместитель председателя КГГА, водители с инвалидностью, а также граждане, которые проживают или работают в этой зоне или обслуживают расположенные там предприятия, могут въезжать в зону действия знака, но должны выезжать из нее на ближайшем к месту назначения перекрестке.

Кроме того, еще на 74 улицах коммунальщики установили предупреждающие дорожные знаки 1.13 "Скользкая дорога".

КМДА

Напомним, что с 1 ноября в Украине действуют новые правила дорожного движения.

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