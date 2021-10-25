В Киеве произошел пожар на Лысой горе

Фото: сайт Национальной полиции

В Киеве в ночь на 25 октября произошел пожар на Лысой горе - на открытой местности горел травяной настил

Как сообщили в столичном Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сообщение о пожаре неподалеку от вул. Саперно-Слободской, что в Голосеевском районе столицы поступило в 00:10 25 октября, пишет RegioNews.

На открытой местности горел травяной настил двумя ячейками. Пламя распространилось на площадь 800 кв. м. Пожарные ликвидировали пожар в 01:01.

Кроме того, сообщается, что за прошедшие сутки столичные спасатели также тушили пожар на открытой территории в пределах Национального природного парка "Голосеевский" по вул. Ягодной. Горел лес на площади 500 кв. м.

Напомним, что в Киеве 20 октября в Голосеевском районе произошло массовое возгорание автомобилей: пять машин сгорело, еще две - было повреждено.