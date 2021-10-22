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22 октября 2021, 10:30 134

Савченко с сестрой попались на использовании фейковых COVID-сертификатов

22 октября 2021, 10:30 134
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Фото из открытых источников
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Народная избранница VIII созыва Надежда Савченко и ее сестра Вера попались на использовании поддельных COVID-сертификатов

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Сегодня".

Как сообщили источники издания в Министерстве внутренних дел, они не задержаны. Женщины пытались вернуться в Украину за фейковым документом.

По информации пресс-службы полиции, сотрудники Государственной пограничной службы в аэропорту "Борисполь" обнаружили у двух женщин поддельные сертификаты вакцинации против COVID-19. В сообщении правоохранителей отмечается, что одна из фигуранток - бывшая народная депутатка, но ее имя не называется.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (Подделка документов). Изъятые документы направлены на проведение необходимых экспертиз.

фото kv.npu.gov.ua

фото kv.npu.gov.ua

Напомним, в Украине на прошлой неделе открыли 90 дел через фейковые COVID-документы.

коронавирус пограничники Надежда Савченко

 
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