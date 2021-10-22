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22 октября 2021, 12:16 192

В Киеве правоохранители изъяли у двух курьеров наркотики на миллион гривен

22 октября 2021, 12:16 192
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Фото: из открытых источников
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Столичные оперативники задержали 43-летнего мужчину вместе с 22-летней сообщницей, которые с помощью почтовых отправлений присылали клиентам по всему государству оптовые партии наркотиков. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции, передает RegioNews.

Полицейские установили, что ранее судимый 43-летний мужчина вместе с 22-летней сообщницей работали в Интернет-магазине, созданном в мессенджер-канале. Они "специализировались" на сбыте амфетамина, каннабиса и таблеток "экстази".

Правоохранители задержали женщину недалеко от почтового отделения, когда она шла отправить очередную посылку, - килограмм амфетамина и пол килограмма каннабиса.

В то же время, по месту жительства подозреваемых проведен неотложный обыск и изъято 500 таблеток "экстази" и 2,5 кг каннабиса.

Сумма изъятых наркотиков и психотропов по ценам "черного" рынка составляет более миллиона гривен.

Обоих фигурантов задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им уже сообщено о подозрении в совершении преступления.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины нейтрализовала межрегиональную наркогруппировку, которая специализировалось на изготовлении и сбыте психотропов на территории Киева и Киевской области.

Киев наркотики почта полиция задержание

 
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