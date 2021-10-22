У Києві правоохоронці вилучили у двох кур’єрів наркотики на мільйон гривень

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Столичні оперативники затримали 43-річного чоловіка разом із 22-річною спільницею, які за допомогою поштових відправлень надсилали клієнтам по всій державі оптові партії наркотиків. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції, передає RegioNews.

Поліцейські встановили, що раніше судимий 43-річний чоловік разом із 22-річною спільницею працювали в Інтернет-крамниці, створеній у месенджер-каналі. Вони "спеціалізувалися" на збуті амфетаміну, канабісу та пігулок "екстазі".

Правоохоронці затримали жінку неподалік поштового відділення, коли вона йшла відправити чергову посилку, - кілограм амфетаміну та пів кілограма канабісу.

Водночас за місцем проживання підозрюваних проведено невідкладний обшук та вилучено 500 пігулок "екстазі" та 2,5 кг канабісу.

Сума вилучених наркотиків та психотропів за цінами "чорного" ринку становить понад мільйон гривень.

Обох фігурантів затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України нейтралізувала міжрегіональне наркоугруповання, яке спеціалізувалося на виготовленні й збуті психотропів на території Києва та Київської області.