СБУ ліквідувала масштабний канал збуту наркотиків у столичний регіон

Служба безпеки України нейтралізувала міжрегіональне наркоугруповання, яке спеціалізувалося на виготовленні й збуті психотропів на території Києва та Київської області

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що протиправну діяльність організували декілька мешканців Полтавщини. Ділки виготовляли амфетамін, пігулки екстазі та ЛСД для продажу. Нарколабораторію облаштували у приватному будинку на території одного із місцевих селищ.

Готову "продукцію", вони збували самостійно або через власну мережу наркодилерів.

Правоохоронці затримали організатора і двох активних учасників угруповання під час збуту чергової партії "товару".

Під час обшуків, в організаторів групи виявлено підготовлений до продажу "товар" на суму майже 1 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у нарколабораторії виявлено обладнання та хімічні речовини для виготовлення психотропів.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше на Запоріжжі затримали поліцейського, який продавав великі партії наркотиків.