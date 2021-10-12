Прокуратура снова пришла с обысками на столичное коммунальное предприятие

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Следственные действия правоохранителей касаются объекта, в отношении которого уже были проведены обыски и изъята документация, пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу КГГА

По информации коммунального объединения, уголовное производство в отношении данного объекта было открыто в феврале 2019 года – по договорам, заключенным в 2018-м, и работ, которые проводили в начале 2019-го.

Напомним, что 11 мая 2021 года Киевская городская прокуратура совместно с сотрудниками ГУ ГФС в г. Киеве провела обыски в служебных помещениях КО "Киевзеленстрой" относительно действий подрядных организаций в рамках уголовного производства в части возможного уклонения от уплаты налогов во время проведения капитальных ремонтов и реконструкций некоторых столичных парков и скверов. 30 июля состоялись повторные обыски в КО "Киевзеленстрой" сотрудниками ГУ ГФС в г. Киеве.

5 октября столичные правоохранители сообщили о подозрении заместителю гендиректора коммунального объединения зеленого строительства и эксплуатации зеленых насаждений "Киевзеленстрой" и руководителю подрядной организации в присвоении средств тергромады Киева и служебном подлоге.