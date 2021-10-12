Прокуратура знову прийшла з обшуками на столичне комунальне підприємство
Співробітники Подільської окружної прокуратури м. Києва проводять повторні обшуки службових приміщень комунального об’єднання "Київзеленбуд"
Слідчі дії правоохоронців стосуються об’єкта, щодо якого вже були проведені обшуки та вилучена документація, пише RegioNews з посиланням на пресслужбу КМДА
За інформацією комунального об’єднання, кримінальне провадження щодо даного об’єкта було відкрито в лютому 2019 року – щодо договорів, укладених у 2018-му, та робіт, які проводили на початку 2019-го.
Нагадаємо, що 11 травня 2021 року Київська міська прокуратура спільно з працівниками ГУ ДФС у м. Києві провела обшуки у службових приміщеннях КО "Київзеленбуд" щодо дій підрядних організацій у рамках кримінального провадження в частині можливого ухилення від сплати податків під час проведення капітальних ремонтів та реконструкцій деяких столичних парків і скверів. 30 липня відбулися повторні обшуки у КО "Київзеленбуд" співробітниками ГУ ДФС у м. Києві.
5 жовтня столичні правоохоронці повідомили про підозру заступнику гендиректора комунального об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень "Київзеленбуд" і керівнику підрядної організації у привласненні коштів тергромади Києва і службовому підробленні