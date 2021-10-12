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12 жовтня 2021, 13:18 298

Прокуратура знову прийшла з обшуками на столичне комунальне підприємство

12 жовтня 2021, 13:18 298
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з відкритих джерел
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Співробітники Подільської окружної прокуратури м. Києва проводять повторні обшуки службових приміщень комунального об’єднання "Київзеленбуд"

Слідчі дії правоохоронців стосуються об’єкта, щодо якого вже були проведені обшуки та вилучена документація, пише RegioNews з посиланням на пресслужбу КМДА

За інформацією комунального об’єднання, кримінальне провадження щодо даного об’єкта було відкрито в лютому 2019 року – щодо договорів, укладених у 2018-му, та робіт, які проводили на початку 2019-го.

Нагадаємо, що 11 травня 2021 року Київська міська прокуратура спільно з працівниками ГУ ДФС у м. Києві провела обшуки у службових приміщеннях КО "Київзеленбуд" щодо дій підрядних організацій у рамках кримінального провадження в частині можливого ухилення від сплати податків під час проведення капітальних ремонтів та реконструкцій деяких столичних парків і скверів. 30 липня відбулися повторні обшуки у КО "Київзеленбуд" співробітниками ГУ ДФС у м. Києві.

5 жовтня столичні правоохоронці повідомили про підозру заступнику гендиректора комунального об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень "Київзеленбуд" і керівнику підрядної організації у привласненні коштів тергромади Києва і службовому підробленні

КМДА прокуратура обшук Київ

 
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