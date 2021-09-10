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10 сентября 2021, 13:39 515

В Киеве задержали группу лиц, которые требовали несуществующие долги у людей

10 сентября 2021, 13:39 515
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Фото: из открытых источников
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В Киеве Служба безопасности Украины разоблачила и задержала членов организованной банды, которые избиением и угрозами "выбивали" несуществующие долги у жителей столицы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ в г. Киеве и Киевской области.

Организовал ее киевлянин, водитель такси. В "сообщники" взял двух безработных горожан, один из которых ранее уже привлекался к уголовной ответственности", - рассказали оперативники.

По данным следствия, члены группировки требовали несуществующий долг 30 тысяч долларов у киевлянина. В качестве аргументов использовали психологическое давление и физическое насилие.

Организатора преступной группы задержали во время передачи ему части "долга" - 10 тысяч долларов. Еще одного из сообщников правоохранители задержали в зоне прилета Международного аэропорта "Борисполь" после возвращения в Украину с отдыха.

Сейчас двум задержанным сообщено о подозрении.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ вручили новое подозрение начальнику Летной академии Национального авиационного университета. Мужчину подозревают в вымогательстве взятки в $20 тысяч.

СБУ Киев деньги аэропорт банда

 
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