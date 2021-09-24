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24 сентября 2021, 10:58 141

В столице оспаривают в суде запрет на ночную продажу алкоголя

24 сентября 2021, 10:58 141
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Фото из открытых источников
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В Окружном административном суде Киева зарегистрирован иск об отмене запрета на ночную продажу алкоголя в столице

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ОАСК.

Отмечается, что иск в Киевский городской совет подала Государственная регуляторная служба Украины.

"Истец просит суд отменить решение Киевсовета, которым в сентябре 2018 года было установлено ограничение продажи пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков и столовых вин в столице", - говорится в сообщении.

По мнению государственного регулятора, решение о запрете ночной продажи алкоголя в Киеве принималось с нарушением норм действующего законодательства и является недейственным механизмом регулирования хозяйственных и общественных отношений.

Суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховной Раде предлагают запретить продажу пива и вин в супермаркетах.

Украина Киев алкоголь запрет Столица

 
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