У столиці оскаржують в суді заборону на нічний продаж алкоголю

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В Окружному адміністративному суді Києва зареєстровано позов про скасування заборони на нічний продаж алкоголю в столиці

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ОАСК.

Зазначається, що позов до Київської міської ради подала Державна регуляторна служба України.

"Позивач просить суд скасувати рішення Київради, яким у вересні 2018 року було встановлено обмеження продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв та столових вин у столиці", - йдеться у повідомленні.

На думку державного регулятора, рішення про заборону нічного продажу алкоголю в Києві ухвалювалося з порушенням норм чинного законодавства і є недієвим механізмом регулювання господарських і суспільних відносин.

Суд розв'язує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховній Раді пропонують заборонити продаж пива та вин у супермаркетах.