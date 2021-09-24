У столиці оскаржують в суді заборону на нічний продаж алкоголю
В Окружному адміністративному суді Києва зареєстровано позов про скасування заборони на нічний продаж алкоголю в столиці
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ОАСК.
Зазначається, що позов до Київської міської ради подала Державна регуляторна служба України.
"Позивач просить суд скасувати рішення Київради, яким у вересні 2018 року було встановлено обмеження продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв та столових вин у столиці", - йдеться у повідомленні.
На думку державного регулятора, рішення про заборону нічного продажу алкоголю в Києві ухвалювалося з порушенням норм чинного законодавства і є недієвим механізмом регулювання господарських і суспільних відносин.
Суд розв'язує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховній Раді пропонують заборонити продаж пива та вин у супермаркетах.