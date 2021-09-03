В субботу в столице перекроют центральные улицы
В Киеве в субботу вечером, 4 сентября, ограничат движение транспорта из-за спортивных соревнований
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение КГГА.
Ограничения будут действовать с 18:00 до 23:00 часов.
Движение ограничат на таких улицах:
- Петра Сагайдачного;
- Набережно-Крещатицкой;
- Гаванскому мосту (только в направлении улицы Набережно-Рыбальская);
- Владимирском спуске (только в направлении улицы Петра Сагайдачного);
- шоссе Набережном (ограничат движение только по направлению от Днепровского спуска до улицы Набережно-Крещатицкой);
- Набережно-Рыбальской (ограничат только по направлению Северного моста к улице Электриков).
Заезд на мост Метро оставят с Днепровского спуска, съезд с моста Метро будет функционировать только на эстакаду.
Движение от моста Патона будет возможно на съезд до Днепровского проезда.
Ранее мы писали о том, что в субботу на час продлят работу столичного метро.
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