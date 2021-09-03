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03 сентября 2021, 16:36 254

В субботу в столице перекроют центральные улицы

03 сентября 2021, 16:36 254
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Фото из открытых источников
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В Киеве в субботу вечером, 4 сентября, ограничат движение транспорта из-за спортивных соревнований

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение КГГА.

Ограничения будут действовать с 18:00 до 23:00 часов.

Движение ограничат на таких улицах:

  • Петра Сагайдачного;
  • Набережно-Крещатицкой;
  • Гаванскому мосту (только в направлении улицы Набережно-Рыбальская);
  • Владимирском спуске (только в направлении улицы Петра Сагайдачного);
  • шоссе Набережном (ограничат движение только по направлению от Днепровского спуска до улицы Набережно-Крещатицкой);
  • Набережно-Рыбальской (ограничат только по направлению Северного моста к улице Электриков).

Заезд на мост Метро оставят с Днепровского спуска, съезд с моста Метро будет функционировать только на эстакаду.

Движение от моста Патона будет возможно на съезд до Днепровского проезда.

Ранее мы писали о том, что в субботу на час продлят работу столичного метро.

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