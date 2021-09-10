На одном из выездов из столицы до конца сентября ограничат движение
В столице на Броварском проспекте частично ограничат движение
Как сообщили в "Киевавтодоре", ограничения будут действовать с 20:00 11 сентября до 30 сентября, пишет RegioNews.
На Броварском проспекте начинается средний ремонт. Покрытие будут заменять на участке от Черниговской площади до станции метро "Лесная".
"Будут работать в направлении выезда из города. Во время ремонта движение будет частично ограничено", - говорится в сообщении.
В ночь на 12 сентября на участке будут снимать старую дорожную одежду.
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