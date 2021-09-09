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09 вересня 2021, 17:25 366

Правоохоронці знову прийшли з обшуками до департаментів КМДА

09 вересня 2021, 17:25 366
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Київська міська прокуратура та Державне бюро розслідувань прийшли з обшуками до департаментів Київської міської державної адміністрації

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

Зазначається, що обшуки в межах розслідування кримінального провадження за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Департаментів КМДА при передачі в користування суб’єкту господарювання земельних ділянок комунальної власності.

"Встановлено, що посадовці КМДА, порушуючи вимоги земельного законодавства, умови програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Києва та укладеного інвестиційного договору, передали в користування суб’єкту господарювання земельні ділянки комунальної власності, що розташовані у центрі Києва поруч з Європейською площею, в позаконкурентний спосіб та за заниженою вартістю, чим спричинили тяжкі наслідки інтересам держави", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, що нещодавно у Києві повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах директору приватного підприємства, яке на замовлення генпідрядника здійснювало роботи по будівництву Подільського мостового переходу

Київ прокуратура КМДА департамент

 
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