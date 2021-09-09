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09 сентября 2021, 14:44 14

Столичные правоохранители освободили из трудового рабства 120 человек

09 сентября 2021, 14:44 14
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Фото: gp.gov.ua
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Столичные правоохранители задержали пять человек, которые организовали на территории г. Киева и Днепропетровской области противоправную схему вербовки людей для содержания их в трудовом рабстве

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Участники группы на железнодорожных вокзалах Киева, Днепра и Одессы подыскивали граждан, которые находились в сложных жизненных условиях и не имели постоянного места жительства", - говорится в сообщении.

Людей на микроавтобусах доставляли на территорию агрофирмы в Днепропетровской области, где расселяли в полуразвалившиеся дома с абсолютно отсутствующими условиями для проживания. Ежедневно рабочих привлекали к работе в производственно-складских помещениях агрофирмы, а также для сбора урожая.

Обещанные денежные средства потерпевшие не получали, а весь их "заработок" ограничивался питанием сомнительного качества 2-3 раза в сутки и алкогольными напитками. За ними постоянно наблюдали так называемые бригадиры, которые применяли психологическое давление.

Правоохранители провели 18 обысков, в том числе по адресам агропредприятия, в домах, где содержали людей, а также в автомобилях фигурантов. В ходе следственных действий были изъяты вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.

На момент обысков на территории агропредприятия в трудовом рабстве находилось 120 человек, которые сейчас освобождены. 17 из них уже обратились в правоохранительные органы с заявлениями о совершении в отношении них преступления", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что правоохранители Днепропетровской области направили в суд материалы в отношении преступной группы, которая втягивала людей в трудовое рабство.

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