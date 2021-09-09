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09 вересня 2021, 14:44 14

Столичні правоохоронці звільнили з трудового рабства 120 осіб

09 вересня 2021, 14:44 14
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Фото: gp.gov.ua
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Столичні правоохоронці затримали п’ятьох осіб, які організували на території м. Києва та Дніпропетровської області протиправну схему вербування людей для утримання їх у трудовому рабстві

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Учасники групи на залізничних вокзалах Києва, Дніпра та Одеси підшуковували громадян, що перебували у складних життєвих умовах та не мали постійного місця проживання", - йдеться у повідомленні.

Людей на мікроавтобусах доставляли на територію агрофірми у Дніпропетровській області, де розселяли у напіврозвалених будинках з абсолютно відсутніми умовами для проживання. Щодня робітників залучали до роботи у виробничо-складських приміщеннях агрофірми, а також для збору урожаю.

Обіцяні грошові кошти потерпілі не отримували, а весь їх "заробіток" обмежувався харчуванням сумнівної якості 2-3 рази на добу та алкогольними напоями. За ними постійно наглядали так звані бригадири, які застосовували психологічний тиск.

Правоохоронці провели 18 обшуків, у тому числі за адресами агропідприємства, у будинках, де утримували людей, а також в автомобілях фігурантів. У ході слідчих дій було вилучено речові докази, які підтверджують протиправну діяльність.

На момент обшуків на території агропідприємства у трудовому рабстві перебувало 120 осіб, які наразі звільнені. 17 з них вже звернулися до правоохоронних органів зі заявами про вчинення стосовно них злочину", - додали у пресслужбі.

Раніше повідомлялось, що правоохоронці Дніпропетровської області направили до суду матеріали відносно злочинної групи, яка втягувала людей у трудове рабство.

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