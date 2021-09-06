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В столице демонтировали памятник, установленный в честь дружбы Киева и Москвы" в сквере по улице Маршала Якубовского, 8

Об этом говорится на сайте Киевского городского совета, пишет RegioNews.

Указано, что коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Голосеевского района, на балансе которого был памятник, выполнило решение Киевсовета от 8 июля 2021 года.

"Этого куска гранита в Киеве уже нет. И это наша с вами победа. Сейчас памятник хранится в Голосеевской РГА и должен стать экспонатом будущего музея тоталитаризма", - говорится в сообщении.

Известно, что памятный знак "в честь дружбы Киева и Москвы" был установлен в августе 2001 года.

В 2015 году активисты разрисовали монумент в сине-желтые цвета, в июле 2021 года Киевсовет, в результате многочисленных обращений жителей столицы, принял решение о демонтаже памятника.

Напомним, недавно в Днепре декоммунизировали здание Исторического музея.