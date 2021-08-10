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10 августа 2021, 17:16 60

В Днепре декоммунизировали здание исторического музея

10 августа 2021, 17:16 60
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FB Валерия Лавренко
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В Днепре декоммунизировали здание Исторического музея имени Дмитрия Яворницкого

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook заместителя руководителя музея Валерия Лавренко.

"Декоммунизацию флагштоков завершено...Почему не завершили раньше? Они расположены на высоте более трех метров. Просто не замечали и не видели проблемы. Ок, теперь без звезды, серпа и молота", - написал Лавренко

Процесс декоммунизации узаконен принятым 9 апреля 2015 Верховной Радой Украины пакета законов.

По данным Украинского института национальной памяти, после 5 лет действия закона о декоммунизации в Украине было изменено название:

51-й тысячи объектов топонимики

почти тысячи населенных пунктов,

26-ти районов,

75-учебных заведений,

более 30-ти железнодорожных объектов и морских портов.

Что касается монументов, памятных знаков, то около 2500 были демонтированы или убраны из публичного пространства, из которых более 1300 - это памятники Ленину.

декоммунизация музей руководитель история

 
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