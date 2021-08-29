У Києві касирка супермаркету може отримати до 8 років в'язниці через крадіжку з каси 2 тисяч гривень

Поліція Києва

Слідчі поліції Києва повідомили про підозру у шахрайстві касирці одного зі столичних супермаркетів. За версією слідства вона привласнила понад 2 тисячі гривень

Розслідування почалося після звернення керівник одного зі столичних супермаркетів із заявою про те, що під час аудиту він виявив нестачу грошей.

Під час перевірки отриманої інформації поліцейські встановили, що до скоєння правопорушення причетна 38-річна співробітниця магазину.

За даними поліції, зловмисниця неодноразово здійснювала "повернення" придбаного покупцями товару, після чого забирала з каси гроші. За скоєне, в разі доведення провини їй загрожує до восьми років ув’язнення із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Слідчі Оболонського управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили фігурантці про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 1 та ч. 3 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.