Суд арестовал двух участников акции на Банковой: им грозит до семи лет заключения

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Двум участникам акции, состоявшейся 14 августа на улице Банковой сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде ареста

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

"Следователь полиции Киева при процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры сообщил нарушителям о подозрении, а суд избрал меру пресечения - содержание под стражей. Им грозит до 7 лет лишения свободы”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и установили двух наиболее активных участников, которые призвали и первыми совершили противоправные действия. Это - жители Черкасской области, 1990 и 1984 годов рождения.

Сейчас продолжаются следственные действия, направленные на установление и причастность других участников происшествия и привлечение их к ответственности.

Напомним, 14 августа в центре Киева произошла стычка между активистами "Национального корпуса" и силами правопорядка, задействованных в охране офиса президента. В ход пошли дымовые шашки и слезоточивый газ.

Также недавно в Киеве между "Нацкорпусом" и полицией произошли столкновения из-за "советской" инсталляции.