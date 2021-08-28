Суд арестовал двух участников акции на Банковой: им грозит до семи лет заключения
Двум участникам акции, состоявшейся 14 августа на улице Банковой сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде ареста
Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе МВД.
"Следователь полиции Киева при процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры сообщил нарушителям о подозрении, а суд избрал меру пресечения - содержание под стражей. Им грозит до 7 лет лишения свободы”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и установили двух наиболее активных участников, которые призвали и первыми совершили противоправные действия. Это - жители Черкасской области, 1990 и 1984 годов рождения.
Сейчас продолжаются следственные действия, направленные на установление и причастность других участников происшествия и привлечение их к ответственности.
Напомним, 14 августа в центре Киева произошла стычка между активистами "Национального корпуса" и силами правопорядка, задействованных в охране офиса президента. В ход пошли дымовые шашки и слезоточивый газ.
Также недавно в Киеве между "Нацкорпусом" и полицией произошли столкновения из-за "советской" инсталляции.