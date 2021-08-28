Суд заарештував двох учасників акції на Банковій: їм загрожує до семи років ув'язнення

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Двом учасникам акції, що відбулася 14 серпня на вулиці Банковій повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді арешту

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі МВС.

"Слідчий поліції Києва за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури повідомив порушникам про підозру, а суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою. Їм загрожує до 7 років позбавлення волі”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці вивчили записи з камер відеонагляду та встановили двох найбільш активних учасників, які закликали та першими вчинили протиправні дії. Це - мешканці Черкащини, 1990 та 1984 років народження.

Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення та причетність інших учасників події та притягнення їх до відповідальності.

Нагадаємо, 14 серпня у центрі Києва сталася сутичка між активістами "Національного корпусу" та силами правопорядку, що задіяні в охороні Офісу президента. У хід пішли димові шашки та сльозогінний газ.

Також нещодавно у Києві між "Нацкорпусом" та поліцією сталися сутички через "радянську" інсталяцію.