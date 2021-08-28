13:32  28 серпня
У Києві нейтралізували потужну ботоферму РФ
15:41  28 серпня
Суд заарештував двох учасників акції на Банковій: їм загрожує до семи років ув'язнення
10:04  28 серпня
Через обстріл бойовиків на Донбасі загинув військовослужбовець ООС
UA | RU
UA | RU
28 серпня 2021, 15:41 763

Суд заарештував двох учасників акції на Банковій: їм загрожує до семи років ув'язнення

28 серпня 2021, 15:41 763
Читайте также на русском языке
Фото: suspilne.media
Читайте также
на русском языке

Двом учасникам акції, що відбулася 14 серпня на вулиці Банковій повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді арешту 

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі МВС.

"Слідчий поліції Києва за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури повідомив порушникам про підозру, а суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою. Їм загрожує до 7 років позбавлення волі”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці вивчили записи з камер відеонагляду та встановили двох найбільш активних учасників, які закликали та першими вчинили протиправні дії. Це - мешканці Черкащини, 1990 та 1984 років народження.

Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення та причетність інших учасників події та притягнення їх до відповідальності.

Нагадаємо, 14 серпня у центрі Києва сталася сутичка між активістами "Національного корпусу" та силами правопорядку, що задіяні в охороні Офісу президента. У хід пішли димові шашки та сльозогінний газ.

Також нещодавно у Києві між "Нацкорпусом" та поліцією сталися сутички через "радянську" інсталяцію.

суд поліція зіткнення правоохоронці Нацкорпус активісти

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
"Клан Вілкулів" і порожнеча. Хто побореться за крісло мера Кривого Рогу на позачергових виборах
Чотири конкурси: як Україна ішла до Великого герба
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram