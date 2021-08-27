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27 августа 2021, 14:51 221

В Киеве правоохранители пресекли деятельность наркопритона

27 августа 2021, 14:51 221
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Фото: из открытых источников
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Киевские правоохранители пресекли деятельность наркопритона в Голосеевском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Так, следователи пресекли преступную деятельность наркопритона. Организаторами оказались ранее судимые 35-летний мужчина и его 34-летняя сожительница.

По данным полиции, преступный бизнес сообщники организовали следующим образом: наркозависимые в любое время посещали квартиру, где покупали наркотики и на месте их употребляли.

Во время санкционированного обыска в помещении, в котором сбывали и употребляли наркотики, полицейские обнаружили и изъяли вещество, похожее на каннабис, пакетики с остатками вероятных наркотических средств, устройства для выживания наркотиков и весы", - говорится в сообщении.

Изъятое было направлено на экспертизу. Начато досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что правоохранители разоблачили схемы ввоза наркотиков в Украину под видом лекарств и косметической продукции. Среднемесячные "прибыли" дельцов составляли десятки тысяч долларов.

наркотики полиция квартира бизнес товары

 
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