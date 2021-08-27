У Києві правоохоронці припинили діяльність наркопритону
Київські правоохоронці припинили діяльність наркопритону у Голосіївському районі
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Києва.
Так, слідчі припинили злочинну діяльність наркопритону. Організаторами виявились раніше судимі 35-річний чоловік та його 34-річна співмешканка.
За даними поліції, злочинний бізнес спільники організували наступним чином: наркозалежні у будь-який час відвідували помешкання, де купували наркотики та на місці їх вживали.
Під час санкціонованого обшуку у помешканні, в якому збували та вживали наркотики, поліцейські виявили та вилучили речовину, схожу на канабіс, пакетики з залишками ймовірних наркотичних засобів, пристрої для виживання наркотиків та ваги", - йдеться у повідомленні.
Вилучене було направлене на експертизу. Розпочато досудове розслідування.
Раніше повідомлялось, що правоохоронці викрили схеми ввезення наркотиків в Україну під виглядом ліків і косметичної продукції. Середньомісячні "прибутки" ділків становили десятки тисяч доларів.