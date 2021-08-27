У Києві правоохоронці припинили діяльність наркопритону

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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Так, слідчі припинили злочинну діяльність наркопритону. Організаторами виявились раніше судимі 35-річний чоловік та його 34-річна співмешканка.

За даними поліції, злочинний бізнес спільники організували наступним чином: наркозалежні у будь-який час відвідували помешкання, де купували наркотики та на місці їх вживали.

Під час санкціонованого обшуку у помешканні, в якому збували та вживали наркотики, поліцейські виявили та вилучили речовину, схожу на канабіс, пакетики з залишками ймовірних наркотичних засобів, пристрої для виживання наркотиків та ваги", - йдеться у повідомленні.

Вилучене було направлене на експертизу. Розпочато досудове розслідування.

Раніше повідомлялось, що правоохоронці викрили схеми ввезення наркотиків в Україну під виглядом ліків і косметичної продукції. Середньомісячні "прибутки" ділків становили десятки тисяч доларів.