В Киеве 82-летний мужчина ударил молотком по голове жену

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

По данным полиции, во время конфликта мужчина схватил молоток и нанес женщине несколько ударов по голове. Сейчас потерпевшая находится в больничном учреждении. За содеянное злоумышленнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Пострадавшую неотложно госпитализировали в больничное учреждение с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и многочисленными гематомами. Правоохранители установили, что между супругами произошел конфликт, в ходе которого мужчина схватил молоток и нанес женщине несколько ударов по голове.

Сотрудники полиции задержали 82–летнего киевлянина в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи Оболонского управления полиции при процессуальном руководстве местной окружной прокуратуры г. Киева сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (Покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.