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20 серпня 2021, 16:08 56

У Києві 82-річний чоловік вдарив молотком по голові дружину

20 серпня 2021, 16:08 56
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FB полиции Киева
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В Оболонському районі Києва 82-річний чоловік вдарив молотком по голові дружину

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу столичної поліції.

За даними поліції, під час конфлікту чоловік схопив молоток та наніс жінці кілька ударів по голові. Наразі потерпіла знаходиться у лікарняному закладі. За скоєне зловмиснику загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Потерпілу невідкладно госпіталізували до лікарняного закладу з відкритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку та численними гематомами. Правоохоронці встановили, що між подружжям відбувся конфлікт, в ході якого чоловік схопив молоток та наніс жінці кілька ударів по голові.

Співробітники поліції затримали 82–річного киянина у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Оболонського управління поліції за процесуального керівництва місцевої окружної прокуратури м. Києва повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Київ ушпиталення прокуратура поліція

 
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