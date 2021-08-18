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18 августа 2021, 11:59 45

Киевлян будут прививать от коронавируса в автобусе

18 августа 2021, 11:59 45
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Фото из открытых источников
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В Киеве прививки против коронавируса будут делать прямо в автобусе

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение Оболонской райгосадминистрации.

С 19 по 22 августа возле станции метро "Героев Днепра" можно будет сделать прививку против COVID-19 в переоборудованном на мобильный центр автобусе.

Время прививки с 9:00 до 13:00. Все желающие могут сделать прививку вакцинами CoronaVac или AstraZeneca.

При себе нужно иметь документы (паспорт, идентификационный код и мобильный телефон.

Напомним, ранее мэр Кропивницкого предложил вакцинировать от COVID-19 людей в общественном транспорте.

Киев коронавирус вакцина вакцинация Украина

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