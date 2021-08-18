Киевлян будут прививать от коронавируса в автобусе
В Киеве прививки против коронавируса будут делать прямо в автобусе
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение Оболонской райгосадминистрации.
С 19 по 22 августа возле станции метро "Героев Днепра" можно будет сделать прививку против COVID-19 в переоборудованном на мобильный центр автобусе.
Время прививки с 9:00 до 13:00. Все желающие могут сделать прививку вакцинами CoronaVac или AstraZeneca.
При себе нужно иметь документы (паспорт, идентификационный код и мобильный телефон.
Напомним, ранее мэр Кропивницкого предложил вакцинировать от COVID-19 людей в общественном транспорте.
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