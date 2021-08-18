Киян щепитимуть від коронавірусу в автобусі

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У Києві щеплення проти коронавірусу робитимуть просто в автобусі

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення Оболонської райдержадміністрації.

Від 19 до 22 серпня біля станції метро "Героїв Дніпра" можна буде зробити щеплення проти COVID-19 в переобладнаному на мобільний центр автобусі.

Час щеплення від 9:00 до 13:00. Усі охочі можуть зробити щеплення вакцинами CoronaVac або AstraZeneca.

При собі потрібно мати документи (паспорт, ідентифікаційний код) та мобільний телефон.

Нагадаємо, раніше мер Кропивницького запропонував вакцинувати від COVID-19 людей у громадському транспорті.