Киян щепитимуть від коронавірусу в автобусі
У Києві щеплення проти коронавірусу робитимуть просто в автобусі
Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення Оболонської райдержадміністрації.
Від 19 до 22 серпня біля станції метро "Героїв Дніпра" можна буде зробити щеплення проти COVID-19 в переобладнаному на мобільний центр автобусі.
Час щеплення від 9:00 до 13:00. Усі охочі можуть зробити щеплення вакцинами CoronaVac або AstraZeneca.
При собі потрібно мати документи (паспорт, ідентифікаційний код) та мобільний телефон.
Нагадаємо, раніше мер Кропивницького запропонував вакцинувати від COVID-19 людей у громадському транспорті.
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