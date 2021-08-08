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08 августа 2021, 17:13 14

На Киевщине маршрутка с пассажирами попала в ДТП: много пострадавших

08 августа 2021, 17:13 14
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Фото: Нацполиция
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На 66 километре автодороги Киев-Чоп произошло ДТП с участием маршрутного автобуса Volkswagen Crafter

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Патрульную полицию Киевской области

Предварительно, водитель маршрутки не справился с управлением и совершил наезд на отбойник, после чего транспортное средство перевернулось.

В результате аварии автобуса на 66 километре дороги Киев – Чоп пострадали 6 человек – врачи оперативно оказали им помощь.

Напомним, на Запорожье пьяный водитель врезался в остановку и снес газетный киоск.

Киев Столица ДТП авария Украина

 
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