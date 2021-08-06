В Киеве из-за сильного ветра машину привалило деревом
В Киеве дерево упало на машину и повредило ее
Происшествие произошло 6 августа в Соломенском районе столицы, сообщил "Киев Оперативный", пишет RegioNews.
"Совсем недоброе утро оказалось для водителя Geely, на машину которого упало дерево. Киев, улица Леваневского, 4", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что 6 августа в Киеве ожидаются грозы, днем значительные дожди, шквалы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).
Напомним, накануне в Черновицкой области пронесся ураган с дождем и грозами, в результате чего произошел деревопад и подтопило дома.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Не тот Чаус: кому Зеленский отдает Черниговскую область
Переформатирование большинства в Закарпатском облсовете. Можно ли поздравить Балогу с удачным реваншем?