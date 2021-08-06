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06 августа 2021, 13:59 772

В Киеве из-за сильного ветра машину привалило деревом

06 августа 2021, 13:59 772
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Киев Оперативный
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В Киеве дерево упало на машину и повредило ее

Происшествие произошло 6 августа в Соломенском районе столицы, сообщил "Киев Оперативный", пишет RegioNews.

"Совсем недоброе утро оказалось для водителя Geely, на машину которого упало дерево. Киев, улица Леваневского, 4", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что 6 августа в Киеве ожидаются грозы, днем значительные дожди, шквалы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Напомним, накануне в Черновицкой области пронесся ураган с дождем и грозами, в результате чего произошел деревопад и подтопило дома.

Киев

 
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