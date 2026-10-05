В Донецкой области будут судить командира воинской части за незаконные выплаты боевых

Фото: Офис Генерального прокурора

Прокуроры Донецкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона направили в суд обвинительный акт в отношении командира воинской части и его подчиненных

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, они организовали схему незаконного начисления военнослужащим дополнительного вознаграждения за якобы участие в боевых действиях. Общая сумма таких выплат превысила 9 млн. грн.

Досудебное расследование по делу было завершено.

По данным следствия, схему организовал командир воинской части, выполнявшей задачи в Донецкой области. Он привлек к ней своих подчиненных и распределил между ними роли.

Среди обвиняемых – командир воинской части, начальник штаба – заместитель командира, командир взвода технического обеспечения и другие военнослужащие.

Как установило следствие, в течение января 2023 — ноября 2024 года участники схемы вносили в рапорты и другие официальные документы ложные сведения о якобы непосредственном участии военнослужащих в боевых действиях и мероприятиях по обеспечению обороны Украины.

На основании этих документов оформляли приказы о выплате дополнительного вознаграждения. Командир воинской части подписывал соответствующие приказы, после чего передавали в финансово-экономическую службу для начисления средств.

В результате военнослужащим, по данным следствия, безосновательно выплатили более 9 млн. грн. В дальнейшем эти средства, по версии следствия, распределялись между участниками организованной группы.

Прокурор заявил в интересах воинской части гражданский иск о возмещении более 9 млн грн ущерба, нанесенного государству. На имущество обвиняемых был наложен арест.

К настоящему времени они уже возместили 1,6 млн грн.

Действия обвиняемых квалифицированы как организацию, соисполнительство и пособничество в злоупотреблении служебным положением в составе организованной группы, а также служебный подлог - по ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее НАБУ и САП разоблачили масштабную схему завладения нефтепродуктами "Укрнафты" и легализации средств от продаж. Речь идет о 100 тысячах тонн нефтепродуктов.