08:45  05 октября
В Днепропетровской области 19-летний водитель авто сбил четырех подростков
10:16  05 октября
Конфликт в центре Львова: молодой человек угрожал девушкам пистолетом
13:30  05 октября
Воздушные тревоги парализовали треть работы ТЦ в сентябре
UA | RU
UA | RU
05 октября 2026, 16:59

В Донецкой области будут судить командира воинской части за незаконные выплаты боевых

05 октября 2026, 16:59
Читайте також українською мовою
Фото: Офис Генерального прокурора
Читайте також
українською мовою

Прокуроры Донецкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона направили в суд обвинительный акт в отношении командира воинской части и его подчиненных

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, они организовали схему незаконного начисления военнослужащим дополнительного вознаграждения за якобы участие в боевых действиях. Общая сумма таких выплат превысила 9 млн. грн.

Досудебное расследование по делу было завершено.

По данным следствия, схему организовал командир воинской части, выполнявшей задачи в Донецкой области. Он привлек к ней своих подчиненных и распределил между ними роли.

Среди обвиняемых – командир воинской части, начальник штаба – заместитель командира, командир взвода технического обеспечения и другие военнослужащие.

Как установило следствие, в течение января 2023 — ноября 2024 года участники схемы вносили в рапорты и другие официальные документы ложные сведения о якобы непосредственном участии военнослужащих в боевых действиях и мероприятиях по обеспечению обороны Украины.

На основании этих документов оформляли приказы о выплате дополнительного вознаграждения. Командир воинской части подписывал соответствующие приказы, после чего передавали в финансово-экономическую службу для начисления средств.

В результате военнослужащим, по данным следствия, безосновательно выплатили более 9 млн. грн. В дальнейшем эти средства, по версии следствия, распределялись между участниками организованной группы.

Прокурор заявил в интересах воинской части гражданский иск о возмещении более 9 млн грн ущерба, нанесенного государству. На имущество обвиняемых был наложен арест.

К настоящему времени они уже возместили 1,6 млн грн.

Действия обвиняемых квалифицированы как организацию, соисполнительство и пособничество в злоупотреблении служебным положением в составе организованной группы, а также служебный подлог - по ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее НАБУ и САП разоблачили масштабную схему завладения нефтепродуктами "Укрнафты" и легализации средств от продаж. Речь идет о 100 тысячах тонн нефтепродуктов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд военные Донецкая область
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
В Киеве из-за ДТП затруднено движение на проспекте Берестейском
05 октября 2026, 18:59
Удар по Харькову: количество погибших выросло, десятки с ранениями
05 октября 2026, 18:50
В Харькове мужчина, которому доверили присмотр за квартирой, похитил украшения
05 октября 2026, 18:43
Как защитить личные границы: психологиня объяснила, как понять собственные границы
05 октября 2026, 18:35
На Житомиршине женщина подарила мошенникам все деньги - как это произошло
05 октября 2026, 18:15
В Ровенской области в ДТП погиб 66-летний пешеход
05 октября 2026, 18:12
Больничный не всегда освобождает от штрафа ТЦК: суд объяснил условия ответственности
05 октября 2026, 17:56
Представлялся работником мобильного оператора: в Кировоградской области будут судить мужчину за мошенничество
05 октября 2026, 17:33
В Винницкой области разоблачили сеть из 300 дропов с оборотом более 127 млн грн
05 октября 2026, 17:16
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Все публикации »
Виктор Ягун
Валерий Чалый
Виктор Шлинчак
Все блоги »