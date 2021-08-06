У Києві через сильний вітер автівку привалило деревом
У Києві дерево впало на автівку та пошкодило її
Подія сталася 6 серпня у Солом'янському районі столиці, повідомив "Київ Оперативний", пише RegioNews.
"Зовсім недобрий ранок виявився для водія Geely, на автівку якого впало дерево. Київ, улица Леваневського, 4", - йдеться у дописі.
Варто зазначити, що 6 серпня у Києві очікуються грози, вдень значні дощі, шквали вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
Нагадаємо, напередодні у Чернівецькій області пронісся буревій з дощем та грозами, внаслідок чого стався деревопад та підтопило будинки.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Не той Чаус: кому Зеленський віддає Чернігівську область
Переформатування більшості в Закарпатській облраді. Чи можна привітати Балогу з вдалим реваншем?