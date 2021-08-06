У Києві через сильний вітер автівку привалило деревом

Київ Оперативний

У Києві дерево впало на автівку та пошкодило її

Подія сталася 6 серпня у Солом'янському районі столиці, повідомив "Київ Оперативний", пише RegioNews.

"Зовсім недобрий ранок виявився для водія Geely, на автівку якого впало дерево. Київ, улица Леваневського, 4", - йдеться у дописі.

Варто зазначити, що 6 серпня у Києві очікуються грози, вдень значні дощі, шквали вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, напередодні у Чернівецькій області пронісся буревій з дощем та грозами, внаслідок чого стався деревопад та підтопило будинки.