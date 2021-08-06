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06 серпня 2021, 13:59 867

У Києві через сильний вітер автівку привалило деревом

06 серпня 2021, 13:59 867
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Київ Оперативний
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У Києві дерево впало на автівку та пошкодило її

Подія сталася 6 серпня у Солом'янському районі столиці, повідомив "Київ Оперативний", пише RegioNews.

"Зовсім недобрий ранок виявився для водія Geely, на автівку якого впало дерево. Київ, улица Леваневського, 4", - йдеться у дописі.

Варто зазначити, що 6 серпня у Києві очікуються грози, вдень значні дощі, шквали вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, напередодні у Чернівецькій області пронісся буревій з дощем та грозами, внаслідок чого стався деревопад та підтопило будинки.

Київ

 
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