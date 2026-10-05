В Прикарпатье пьяная водитель перевернулась на авто: пассажирка погибла

Фото: Национальная полиция

Авария произошла 4 октября около 20:11 на автодороге Н-10 "Стрый - Черновцы - Мамалыга", между селами Одаи и Старые Кривотулы Ивано-Франковского района. Известно, что женщина была за рулем в пьяном виде

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Предварительно женщина руководила Peugeot 3008. Она ехала в сторону Стрыя. Однако не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части, после чего автомобиль опрокинулся. Ее пассажирка погибла на месте от полученных травм.

Проверка показала, что находившаяся за рулем женщина была в пьяном состоянии. Теперь ей грозит от пяти до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком от пяти до десяти лет.

Напомним, ранее на Львовщине легковушка взлетела в кювет и перевернулась. Водитель погиб, пассажир госпитализирован.