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06 августа 2021, 12:51 64

На Буковине произошел ураган с дождем: повалены деревья и подтоплены дома

06 августа 2021, 12:51 64
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Скриншот с видео
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В Черновицкой области пронесся ураган с дождем и грозами, в результате чего произошел деревопад и подтопило дома

Как пишет RegioNews об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Черновицкой области.

На Буковине были повалены деревья в разных населенных пунктах. Спасатели за прошедшие сутки оказывали помощь жителям области в преодолении последствий непогоды, вызванной внезапными дождями и усилением ветра.

Также сотрудники пожарно-спасательной части города Заставна привлекались к ликвидации последствий непогоды, распилив и убрав поваленное ветви с кровли летней кухни в селе Веренчанка Веренчанской ОТГ Черновицкого района.

Напомним, за прошедшие сутки ураган пронесся и в Каменце-Подольском.

погода Украина Черновцы Буковина Черновицкая область

 
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