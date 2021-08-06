На Буковине произошел ураган с дождем: повалены деревья и подтоплены дома
В Черновицкой области пронесся ураган с дождем и грозами, в результате чего произошел деревопад и подтопило дома
Как пишет RegioNews об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Черновицкой области.
На Буковине были повалены деревья в разных населенных пунктах. Спасатели за прошедшие сутки оказывали помощь жителям области в преодолении последствий непогоды, вызванной внезапными дождями и усилением ветра.
Также сотрудники пожарно-спасательной части города Заставна привлекались к ликвидации последствий непогоды, распилив и убрав поваленное ветви с кровли летней кухни в селе Веренчанка Веренчанской ОТГ Черновицкого района.
Напомним, за прошедшие сутки ураган пронесся и в Каменце-Подольском.
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