Полиция вновь ограничила въезд фур в столицу
Полиция ограничила въезд крупногабаритного транспорта в Киев из-за жары
Об этом пишет Regionews со ссылкой на Телеграмм канал патрульной полиции Киева
Отмечается, что въезд тяжеловесного автотранспорта весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн ограничен из-за превышения дневной температуры воздуха свыше +28°С.
"Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 20:00)", - отметили в патрульной полиции.
Напомним, что 29 июня Рада одобрила штрафы за отказ от габаритно-весового контроля перегруженных фур
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