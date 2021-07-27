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27 июля 2021, 11:11 15

Полиция вновь ограничила въезд фур в столицу

27 июля 2021, 11:11 15
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Фото из открытых источников
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Полиция ограничила въезд крупногабаритного транспорта в Киев из-за жары

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Телеграмм канал патрульной полиции Киева

Отмечается, что въезд тяжеловесного автотранспорта весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн ограничен из-за превышения дневной температуры воздуха свыше +28°С.

"Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 20:00)", - отметили в патрульной полиции.

Напомним, что 29 июня Рада одобрила штрафы за отказ от габаритно-весового контроля перегруженных фур

транспорт полиция Ограничение Фура воздух

 
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