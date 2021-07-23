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23 липня 2021, 12:19 12

У Києві рятувальники пів ночі знімали з даху будинку агресивного чоловіка

23 липня 2021, 12:19 12
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Фото: ДСНС
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У ніч на 23 липня в одному із столичних будинків трапився інцидент - чоловік у неадекватному стані вистрибнув з вікна п'ятого поверху та впав на технічний дах. Рятувальникам довелось витратити пів ночі для того, щоб зняти його

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

Подія відбулася о 2 годині ночі по вул. Заболотного, 92: рятувальникам повідомили, що чоловік вистрибнув з вікна квартири на 5 поверсі та впав на технічний дах третього поверху.

Рятувальники за допомогою драбини дісталися до місця падіння чоловіка. Він впав на технічний дах та залишився живим. Чоловік знаходився у свідомості, однак кричав та поводив себе неадекватно та чинив супротив", - повідомляють у службі.

За інформацією рятувальників, щоб не наражати на додаткову небезпеку постраждалого, було вирішено використати підіймач. Завдяки цьому, постраждалого, який всіма силами намагався перешкоджати, на світанку вдалося спустити донизу та передати до рук медиків.

Як розповіла рятувальникам мати постраждалого, останні тижні вона спостерігала неадекватну поведінку сина та його зловживання наркотиками та алкоголем.

Нагадаємо, що на Київщині затримали грабіжника, який вкрав понад 100 тис. грн.

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